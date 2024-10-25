Песков: РФ поддерживает Лукашенко, но считает выборы внутренним делом Белоруссии

Россия считает выборы президента внутренним делом Белоруссии, однако симпатии Москвы остаются на стороне действующего лидера страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании. Я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича. Здесь вряд ли могут быть какие-то сомнения», — пояснил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в вопросах голосования важным будет не мнение России, а волеизъявление белорусского народа. Также, по мнению Пескова, Минск хорошо усвоил уроки 2020 года, когда на выборы в стране было оказано давление со стороны Запада, поэтому власти Белоруссии вряд ли допустят повторения ситуации.