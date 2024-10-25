Песков: РФ поддерживает Лукашенко, но считает выборы внутренним делом Белоруссии
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Россия считает выборы президента внутренним делом Белоруссии, однако симпатии Москвы остаются на стороне действующего лидера страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании. Я уверен, что все будут поддерживать в России именно кандидатуру Александра Григорьевича. Здесь вряд ли могут быть какие-то сомнения», — пояснил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что в вопросах голосования важным будет не мнение России, а волеизъявление белорусского народа. Также, по мнению Пескова, Минск хорошо усвоил уроки 2020 года, когда на выборы в стране было оказано давление со стороны Запада, поэтому власти Белоруссии вряд ли допустят повторения ситуации.
Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы главы государства в 2025 году. Голосование назначено на 26 января. Лукашенко занимает пост президента с 1994 года. Политик побеждал на выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов.