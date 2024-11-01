На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться 9 кандидатов

ЦИК Белоруссии закончил принимать документы для регистрации инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Участвовать в президентской гонке собираются 9 человек.

Процесс подачи документов на регистрации инициативных групп поддержки и закончился сегодня в 18:00. Сейчас зарегистрированы группы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, главы Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, а также начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского городского исполкома Ольги Чемодановой. Документы остальных пяти претендентов ЦИК планирует рассмотреть 4 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о том, что экс-депутат Палаты представителей нацсобрания Белоруссии Анна Канопацкая объявила, что будет баллотироваться на должность главы государства. Это станет её второй попыткой занять президентский пост. В прошлый раз она баллотировалась в 2020 году, набрала 1,68% голосов и пропала из публичного поля.