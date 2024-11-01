Премьер Грузии Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © X / Irakli Kobakhidze
В ходе парламентских выборов в Грузии было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Зарубежное финансирование используется в Грузии для политических целей. В том числе на этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе иностранными деньгами», — сказал Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».
В качестве одного из примеров иностранного вмешательства политик привёл предвыборный митинг-концерт оппозиции, прошедший в Тбилиси 20 октября, за шесть дней до голосования. Акция, уверен Кобахидзе, была профинансирована неправительственными организациями, которые получают средства из-за границы. Премьер добавил, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов долго продолжать саботаж.
Напомним, состоявшиеся 26 октября в Грузии парламентские выборы показали победу правящей партии «Грузинская мечта», которая, по данным Центральной избирательной комиссии, получила около 54% голосов. Однако с этими результатами не согласились четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, и в итоге набравшие более 37% голосов избирателей. Однако экзит-полы, проведённые западными институтами, указывали на преимущество оппозиции. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты со стороны оппозиции, которая не признала результаты выборов. На нём выступила и президент страны Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна сохранять политическую нейтральность.