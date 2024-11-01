Премьер Грузии Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

В ходе парламентских выборов в Грузии было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Зарубежное финансирование используется в Грузии для политических целей. В том числе на этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе иностранными деньгами», — сказал Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».

В качестве одного из примеров иностранного вмешательства политик привёл предвыборный митинг-концерт оппозиции, прошедший в Тбилиси 20 октября, за шесть дней до голосования. Акция, уверен Кобахидзе, была профинансирована неправительственными организациями, которые получают средства из-за границы. Премьер добавил, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов долго продолжать саботаж.