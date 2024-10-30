Президент Грузии отказалась явиться на допрос по делу о подтасовке выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не намерена являться на допрос в Генеральную прокуратуру, куда ее вызвали в связи с делом о предполагаемой фальсификации парламентских выборов 26 октября, в чем она обвиняет действующие власти.

«Каждый должен выполнять свои обязанности. Я продолжу исполнять свои функции как президент, и, разумеется, не собираюсь идти к прокурору», — отметила Зурабишвили на пресс-конференции.