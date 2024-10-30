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30 октября, 15:54

Президент Грузии отказалась явиться на допрос по делу о подтасовке выборов

Президент Грузии Зурабишвили: Я не собираюсь идти к прокурору

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Александр Патрин/ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Александр Патрин/ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что не намерена являться на допрос в Генеральную прокуратуру, куда ее вызвали в связи с делом о предполагаемой фальсификации парламентских выборов 26 октября, в чем она обвиняет действующие власти.

«Каждый должен выполнять свои обязанности. Я продолжу исполнять свои функции как президент, и, разумеется, не собираюсь идти к прокурору», — отметила Зурабишвили на пресс-конференции.

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Напомним, что парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября, завершились победой правящей партии «Грузинская мечта», которая, по данным Центральной избирательной комиссии, получила около 54% голосов. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, сумели набрать более 37% голосов избирателей. Однако экзит-полы, проведенные западными институтами, указывали на преимущество оппозиции. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты со стороны оппозиции, которая не признала результаты выборов. На митинге выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая, согласно конституции, должна сохранять политическую нейтральность.

Марина Фещенко
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