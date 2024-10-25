Зурабишвили допустила свой арест при победе «Грузинской мечты» на выборах
Саломе Зурабишвили: В случае победы «Грузинской мечты» я могу оказаться в тюрьме
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила опасения, что может оказаться в тюрьме, если партия «Грузинская мечта» одержит победу на предстоящих парламентских выборах. Она отметила, что существует вероятность её импичмента в случае успеха политсилы. Эти заявления президент сделала в ходе пресс-конференции, комментируя возможные последствия победы «Грузинской мечты».
Несмотря на это, президент подчеркнула, что не желает рассуждать о поражении оппозиции. По её мнению, оппозиционные партии способны объединить усилия и одержать победу на выборах, сформировав коалиционное правительство при условии высокой явки граждан.
Как сообщал Life.ru, правящая партия Грузии «Грузинская мечта» намерена вновь запустить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили в конце 2024 года. Поводом для этого стали её заграничные поездки без согласования с правительством. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что импичмент состоится сразу после выборов, если партия получит большинство в парламенте.