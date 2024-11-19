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Регион
19 ноября, 07:08

В Белоруссии пройдут командно-штабные учения в преддверии выборов президента

С 19 по 22 ноября на территории Белоруссии будут проводиться командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования перед выборами президента, запланированными на январь 2025 года. Руководить процессом будет глава белорусского МВД Иван Кубраков. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Учения в Белоруссии. Видео © Telegram / МВД Беларуси

Мероприятие поделили на теоретический и практический блоки. Тренировки будут проводиться в столице, областных и районных центрах.

«В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — сказано в публикации МВД Белоруссии.

Граждан республики предупредили о спецтехнике на улицах, использовании пиротехники и перекрытии некоторых дорог на время проведения учений.

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Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Действующий президент Александр Лукашенко уже заявил, что собирается вновь выдвигать свою кандидатуру на пост. Его потенциальная соперница Ольга Чемоданова решила сняться с выборов. По словам белорусского лидера, женщина не смогла бы занять такую должность в этой стране.

Обложка ©

Telegram / МВД Беларуси

Владимир Озеров
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