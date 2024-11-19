В Белоруссии пройдут командно-штабные учения в преддверии выборов президента
С 19 по 22 ноября на территории Белоруссии будут проводиться командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования перед выборами президента, запланированными на январь 2025 года. Руководить процессом будет глава белорусского МВД Иван Кубраков. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Учения в Белоруссии. Видео © Telegram / МВД Беларуси
Мероприятие поделили на теоретический и практический блоки. Тренировки будут проводиться в столице, областных и районных центрах.
«В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — сказано в публикации МВД Белоруссии.
Граждан республики предупредили о спецтехнике на улицах, использовании пиротехники и перекрытии некоторых дорог на время проведения учений.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Действующий президент Александр Лукашенко уже заявил, что собирается вновь выдвигать свою кандидатуру на пост. Его потенциальная соперница Ольга Чемоданова решила сняться с выборов. По словам белорусского лидера, женщина не смогла бы занять такую должность в этой стране.
Telegram / МВД Беларуси