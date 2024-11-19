В Белоруссии пройдут командно-штабные учения в преддверии выборов президента

С 19 по 22 ноября на территории Белоруссии будут проводиться командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования перед выборами президента, запланированными на январь 2025 года. Руководить процессом будет глава белорусского МВД Иван Кубраков. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Учения в Белоруссии. Видео © Telegram / МВД Беларуси

Мероприятие поделили на теоретический и практический блоки. Тренировки будут проводиться в столице, областных и районных центрах.

«В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — сказано в публикации МВД Белоруссии.