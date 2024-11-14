«Не дай Бог»: Лукашенко высказался о женщине на посту президента Белоруссии

Белоруссия пока не готова к женщине-президенту. Об этом заявил действующий лидер страны Александр Лукашенко. По его словам, такой сложной работой не стоит грузить представительниц прекрасного пола.

«В Беларуси не дай Бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во всё. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал белорусский лидер, передаёт госагентство Белта.

Лукашенко выразил мнение, что, возможно, со временем страна подойдёт к такому стилю, но пока он другой. Он подчеркнул, что преклоняется перед женщинами и нисколько не принижает их роль, добавив, что, по его мнению, дамы должны быть рядом.