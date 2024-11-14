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14 ноября, 13:18

«Не дай Бог»: Лукашенко высказался о женщине на посту президента Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия пока не готова к женщине-президенту

Белоруссия пока не готова к женщине-президенту. Об этом заявил действующий лидер страны Александр Лукашенко. По его словам, такой сложной работой не стоит грузить представительниц прекрасного пола.

«В Беларуси не дай Бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во всё. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал белорусский лидер, передаёт госагентство Белта.

Лукашенко выразил мнение, что, возможно, со временем страна подойдёт к такому стилю, но пока он другой. Он подчеркнул, что преклоняется перед женщинами и нисколько не принижает их роль, добавив, что, по его мнению, дамы должны быть рядом.

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Ранее Life.ru сообщал, что руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольга Чемоданова снялась с президентской гонки в Белоруссии. Она заявила, что никто кроме Лукашенко не сможет обеспечить ту безопасность, в которой находится страна.

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Life.ru

Александра Мышляева
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