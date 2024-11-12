«Никто кроме Лукашенко»: Ещё один кондидат снялся с выборов президента Белоруссии

Ольга Чемоданова, руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома, снялась с президентской гонки в Белорусии. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Мы понимаем прекрасно, что никто кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства. Мы — команда нашего президента. Мы были и остаёмся этой командой», — приводит слова Чемодановой издание.