«Никто кроме Лукашенко»: Ещё один кондидат снялся с выборов президента Белоруссии
Ольга Чемоданова отказалась от участия в выборах президента Белоруссии
Ольга Чемоданова, руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома, снялась с президентской гонки в Белорусии. Об этом сообщило агентство БелТА.
«Мы понимаем прекрасно, что никто кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства. Мы — команда нашего президента. Мы были и остаёмся этой командой», — приводит слова Чемодановой издание.
Ранее Life.ru сообщал, что из предвыборной гонки в Белоруссии вышел председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков. Он не будет участвовать в дальнейшей электоральной программе. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Действующий лидер республики Александр Лукашенко уже объявил о выдвижении своей кандидатуры. Пока он единственный, кто в стране занимал этот высокий пост.
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