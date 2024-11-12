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12 ноября, 18:53

«Никто кроме Лукашенко»: Ещё один кондидат снялся с выборов президента Белоруссии

Ольга Чемоданова отказалась от участия в выборах президента Белоруссии

Ольга Чемоданова, руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома, снялась с президентской гонки в Белорусии. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Мы понимаем прекрасно, что никто кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны в первую очередь и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства. Мы — команда нашего президента. Мы были и остаёмся этой командой», — приводит слова Чемодановой издание.

На выборах президента Белоруссии Лукашенко столкнётся с соперницей из прошлого
На выборах президента Белоруссии Лукашенко столкнётся с соперницей из прошлого

Ранее Life.ru сообщал, что из предвыборной гонки в Белоруссии вышел председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков. Он не будет участвовать в дальнейшей электоральной программе. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Действующий лидер республики Александр Лукашенко уже объявил о выдвижении своей кандидатуры. Пока он единственный, кто в стране занимал этот высокий пост.

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Shutterstock / FOTODOM / zmotions

Александра Мышляева
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