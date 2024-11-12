У Лукашенко стало на одного противника меньше в битве за кресло президента Белоруссии

Из предвыборной гонки в Белоруссии по собственному желанию выбыл председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков. Он не станет принимать участие в дальнейшей электоральной программе.

«Не скрою от вас: решение серьёзное, сложное, давалось оно непросто. Но есть весомые аргументы» , — приводит заявление экс-претендента на высший государственный пост агентство БелТА.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Действующий лидер республики Александр Лукашенко уже объявил о выдвижении своей кандидатуры. Он пока первый и единственный, кто занимал эту должность в стране. Также в выборах решил принять участие председатель либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич. О намерении баллотироваться объявила и бывший депутат Палаты представителей Национального собрания республики Анна Канопацкая.