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12 ноября, 15:14

У Лукашенко стало на одного противника меньше в битве за кресло президента Белоруссии

Глава Белорусского союза офицеров отказался от участия в президентских выборах

Председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков. Обложка © sb.by

Председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков. Обложка © sb.by

Из предвыборной гонки в Белоруссии по собственному желанию выбыл председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков. Он не станет принимать участие в дальнейшей электоральной программе.

«Не скрою от вас: решение серьёзное, сложное, давалось оно непросто. Но есть весомые аргументы», — приводит заявление экс-претендента на высший государственный пост агентство БелТА.

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Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Действующий лидер республики Александр Лукашенко уже объявил о выдвижении своей кандидатуры. Он пока первый и единственный, кто занимал эту должность в стране. Также в выборах решил принять участие председатель либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич. О намерении баллотироваться объявила и бывший депутат Палаты представителей Национального собрания республики Анна Канопацкая.

Мария Любицкая
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