Курируемая Западом белорусская оппозиция, находящаяся за пределами страны, готовится к смене власти в республике, не исключая и силовой вариант. Об этом заявил начальник главного управления и замначальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк в интервью местной военной газете «Во славу Родины».

По словам Куприянюка, в соседних с Белоруссией странах продолжается подготовка так называемой белорусской добровольческой армии, основой которой должно стать экстремистское формирование «Полк имени Калиновского», включённое в список организаций, связанных с террористической деятельностью. Он отметил, что вербовка радикально настроенных граждан Беларуси не прекращается, а также продолжается их обучение, включая получение боевого опыта в зоне специальной военной операции. Кроме того, идет активное техническое оснащение данного подразделения, включая беспилотные летательные аппараты.

Куприянюк также добавил, что Запад осознал свою неспособность осуществить государственный переворот в Белоруссии и России, а также обеспечить победу Киева на поле боя.

«Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя», — резюмировал генерал-майор.