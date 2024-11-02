Лукашенко: Россия не собирается нападать через Белоруссию на соседние страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не планирует нападать на соседние страны ЕС через территорию республики. Речь об этом зашла в ходе его выступления на фестивале-ярмарке «Дожинки» в городе Мосты Гродненской области. Лукашенко подчеркнул, что именно Запад стремится «задушить» Минск и Москву, и ищет для этого поводы.

По словам политика, союзники США нагнетают ситуацию, но в действительности «никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, а также на Украину».

«Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины», — убеждён белорусский лидер.