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2 ноября, 09:15

Лукашенко: Россия не собирается нападать через Белоруссию на соседние страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не планирует нападать на соседние страны ЕС через территорию республики. Речь об этом зашла в ходе его выступления на фестивале-ярмарке «Дожинки» в городе Мосты Гродненской области. Лукашенко подчеркнул, что именно Запад стремится «задушить» Минск и Москву, и ищет для этого поводы.

По словам политика, союзники США нагнетают ситуацию, но в действительности «никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, а также на Украину».

«Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, идя к этой цели, ищут причины», — убеждён белорусский лидер.

Лукашенко: На Украине ещё есть разумные люди, которые хотят закончить конфликт
Лукашенко: На Украине ещё есть разумные люди, которые хотят закончить конфликт

А ранее Лукашенко поведал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным и сдаться в плен. Он также прокомментировал обвинения в адрес Белоруссии о якобы агрессивных действиях против Украины, отметив, что причиной начала наступления российских Вооруженных сил с территории Белоруссии стали провокации неизвестных лиц.

Обложка ©

Пресс-служба президента Белоруссии

Марина Фещенко
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