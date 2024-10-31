Лукашенко поведал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным и сдаться в плен
В 2022 году генералы Вооружённых сил Украины обращались к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь установить связь с Владимиром Путиным для того, чтобы сдаться в плен. Об этом рассказал сам Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.
«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и сдаться в плен», — рассказал белорусский лидер.
Лукашенко также прокомментировал обвинения в адрес Белоруссии о якобы агрессивных действиях против Украины, отметив, что причиной начала наступления российских Вооруженных сил с территории Белоруссии стали провокации неизвестных лиц. По его словам, западные политики и даже Папа Римский пытались убедить Путина отвести войска от Киева после начала специальной военной операции. Он добавил, что эти обращения и последующий вывод войск лишь затянули конфликт.
К слову, ранее Лукашенко отмечал, что даже Штаты хотят завершения конфликта больше, чем Зеленский. Между тем Украине позарез надо удержать захваченную во время вторжения территорию до выборов в США. На Западе на фоне подобных событий сравнивают армию Зеленского с войском Гитлера образца 1945 года, которое к этому моменту было беспросветно обречено. Несмотря на отчаянное положение, политологи уверены, что лидер киевского режима не пойдёт на переговоры.