Лукашенко поведал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным и сдаться в плен

В 2022 году генералы Вооружённых сил Украины обращались к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь установить связь с Владимиром Путиным для того, чтобы сдаться в плен. Об этом рассказал сам Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и сдаться в плен», — рассказал белорусский лидер.