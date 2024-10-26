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26 октября, 19:15

Политолог объяснил, почему Зеленский никогда не пойдёт на переговоры с Россией

Эксперт Коктыш: Киев не пойдёт на переговоры, а будет вести всю Украину к краху

Киевский режим не согласится на переговоры с Россией, вместо этого Банковая поведёт Незалежную к окончательному падению. Об этом заявил политолог Кирилл Коктыш.

В эфире радио «Комсомольская правда» политический эксперт добавил, что сам по себе Владимир Зеленский не субъектная фигура в политике. Поэтому, если до переговоров всё же дойдёт, представлять на них Украину будет кто-то другой.

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Ранее Владимир Зеленский объявил, что выплатит украинцам по тысяче гривен на человека (порядка 2300 рублей) в качестве соцподдержки. Забрать деньги граждане Незалежной смогут с 1 декабря. К слову, экс-КВНщик невзначай намекнул, что эти средства можно будет пожертвовать напрямую ВСУ или вложить их в сборы на военную технику.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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