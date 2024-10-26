Киевский режим не согласится на переговоры с Россией, вместо этого Банковая поведёт Незалежную к окончательному падению. Об этом заявил политолог Кирилл Коктыш.

В эфире радио «Комсомольская правда» политический эксперт добавил, что сам по себе Владимир Зеленский не субъектная фигура в политике. Поэтому, если до переговоров всё же дойдёт, представлять на них Украину будет кто-то другой.