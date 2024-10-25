«Вовина тысяча»: Зеленский пообещал украинцам деньги, но призвал отправить их ВСУ

Владимир Зеленский анонсировал единоразовую меру социальной поддержки населения Украины. Каждому жителю страны с 1 декабря будет выплачена тысяча гривен (около 2300 рублей). Об этом он заявил в ходе вечернего видеообращения к гражданам в соцсетях.

По словам отставного артиста, соответствующее поручение он адресовал кабмину. Зеленский акцентировал внимание на том, что выплата положена не только взрослым, но и детям. Каждая семья получит в среднем по несколько тысяч гривен, которые сможет потратить на оплату коммуналки или приобретение товаров и услуг.

«Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, культурные услуги. Можно донатить на военных — волонтёрам, на дроны», — отметил политик.