«Вовина тысяча»: Зеленский пообещал украинцам деньги, но призвал отправить их ВСУ
Зеленский распорядился выделить каждому украинцу 1 тысячу гривен
Владимир Зеленский анонсировал единоразовую меру социальной поддержки населения Украины. Каждому жителю страны с 1 декабря будет выплачена тысяча гривен (около 2300 рублей). Об этом он заявил в ходе вечернего видеообращения к гражданам в соцсетях.
По словам отставного артиста, соответствующее поручение он адресовал кабмину. Зеленский акцентировал внимание на том, что выплата положена не только взрослым, но и детям. Каждая семья получит в среднем по несколько тысяч гривен, которые сможет потратить на оплату коммуналки или приобретение товаров и услуг.
«Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, культурные услуги. Можно донатить на военных — волонтёрам, на дроны», — отметил политик.
К слову, ещё в далёком 2008 году подобную программу ввела Юлия Тимошенко. на носила неофициальное название «Юлина тысяча».
Парадокс, но украинцы продолжают искать лазейки для бегства из страны, несмотря на «заботу» со стороны властей. Ещё четырёх уклонистов недавно выловили из реки Тисы на границе с Венгрией при попытке убежать от мобилизации. Рейды ТЦК становятся всё более неожиданными для призывников, которые рискуют оказаться в окопах даже после посещения концерта любимой группы. За дерзость «охотники Зеленского» платят своими микроавтобусами, что регулярно вспыхивают по ночам во всех уголках Незалежной.
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