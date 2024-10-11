«Позор!»: В Киеве концерт «Океана Эльзы» закончился облавой военкомов на украинцев
Военкомы в Киеве устроили масштабную облаву после концерта группы «Океан Эльзы»
В Киеве концерт «Океана Эльзы» закончился облавой военкомов на украинцев: сотрудники ТЦК задерживали мужчин, которые выходили из зала после выступления украинской группы. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Общественное».
В Киеве военкомы провели массовую облаву после концерта группы «Океан Эльзы». Видео © Telegram / «Общественное»
На опубликованных кадрах видно, как ТЦКшники силой затаскивают мужчин в служебные автомобили под крики толпы. Сопротивление яростным военкомам пытались оказать жёны удерживаемых мужчин: одни перекрыли пути для выезда машин, другие решили отправиться вместе со своими мужьями.
«Позор!», — кричали люди вслед военкомам.
Напомним, что из-за провалов ВСУ Киев решил отправлять на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходит так называемая силовая мобилизация, предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников. Кстати, 23 июля Верховная рада уже в 12-й раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине.
Telegram / «Общественное»