«Позор!»: В Киеве концерт «Океана Эльзы» закончился облавой военкомов на украинцев

В Киеве концерт «Океана Эльзы» закончился облавой военкомов на украинцев: сотрудники ТЦК задерживали мужчин, которые выходили из зала после выступления украинской группы. Видео с места опубликовал телеграм-канал «Общественное».

На опубликованных кадрах видно, как ТЦКшники силой затаскивают мужчин в служебные автомобили под крики толпы. Сопротивление яростным военкомам пытались оказать жёны удерживаемых мужчин: одни перекрыли пути для выезда машин, другие решили отправиться вместе со своими мужьями.