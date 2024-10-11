Член группы «Океан Эльзы» устроил гонки в центре Киева на «мерседесе» и врезался в толпу

В центре Киева «мерседес» влетел в толпу на летней веранде ресторана. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале, пострадали четыре человека, один из них — госпитализирован. Предварительно, виновником ДТП оказался член команды известного украинского музыканта Святослава Вакарчука.

Мужчина начал бросаться на пострадавших, когда они пытались снять его на видео. Водитель заявил, что хотел «потягаться с другой тачкой», однако не справился с управлением. Также он рассказал, что работает в команде группы «Океан Эльзы» и всё быстро урегулирует. На руке, по словам очевидцев, у мужчины действительно был браслет «Команда Океана Эльзы».