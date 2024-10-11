Член группы «Океан Эльзы» устроил гонки в центре Киева на «мерседесе» и врезался в толпу
«Страна.ua»: Член команды музыканта Вакарчука на Mercedes влетел в толпу в Киеве
В центре Киева «мерседес» влетел в толпу на летней веранде ресторана. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале, пострадали четыре человека, один из них — госпитализирован. Предварительно, виновником ДТП оказался член команды известного украинского музыканта Святослава Вакарчука.
Момент наезда «мерседеса» на толпу в Киеве. Видео © Telegram / Политика Страны
Мужчина начал бросаться на пострадавших, когда они пытались снять его на видео. Водитель заявил, что хотел «потягаться с другой тачкой», однако не справился с управлением. Также он рассказал, что работает в команде группы «Океан Эльзы» и всё быстро урегулирует. На руке, по словам очевидцев, у мужчины действительно был браслет «Команда Океана Эльзы».
Между тем владелицей «мерседеса» оказалась украинская предпринимательница Лидия Сметана. В соцсетях она опубликовала снимок с подписью «День ментального здоровья у нас получилось отпраздновать на максимум».
Ранее стало известно, что режиссёра Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду на полтора года. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Андреасян считает, что его лишили прав несправедливо.
Кадр из видео Telegram / Политика Страны