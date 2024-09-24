«Выпил бокал за сутки»: Сарик Андреасян считает, что его лишили водительских прав несправедливо
Сарик Андреасян заявил, что подаст апелляцию на лишение водительских прав
Сарик Андреасян. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Алексей Белкин
Режиссёр Сарик Андреасян собирается обжаловать лишение прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
По словам кинодеятеля, сам инцидент произошёл ещё в мае.
«Меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12:00 дня, но я не был пьян. Люди, которые меня знают хорошо осведомлены, что я в целом не пьющий человек и в употреблении чего-либо замечен не был. Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина», — утверждает Андреасян.
Режиссёр добавил, что полицейские включили камеры и «стали устраивать шоу с каким-то невероятным пафосом, будто поймали особо опасного человека». По словам Андреасяна, он сдал тест на месте и ему сказали, что было зафиксировано превышение. Однако, утверждает кинодеятель, результата он в глаза не видел. Суд длится уже пять месяцев и на решение о лишении водительских прав тоже будет подана апелляция, пояснил Андреасян.
Напомним, ранее стало известно, что режиссёра Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду на полтора года. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей.