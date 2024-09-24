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24 сентября, 14:03

«Выпил бокал за сутки»: Сарик Андреасян считает, что его лишили водительских прав несправедливо

Сарик Андреасян заявил, что подаст апелляцию на лишение водительских прав

Сарик Андреасян. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Алексей Белкин

Сарик Андреасян. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Алексей Белкин

Режиссёр Сарик Андреасян собирается обжаловать лишение прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам кинодеятеля, сам инцидент произошёл ещё в мае.

«Меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12:00 дня, но я не был пьян. Люди, которые меня знают хорошо осведомлены, что я в целом не пьющий человек и в употреблении чего-либо замечен не был. Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина», — утверждает Андреасян.

Режиссёр добавил, что полицейские включили камеры и «стали устраивать шоу с каким-то невероятным пафосом, будто поймали особо опасного человека». По словам Андреасяна, он сдал тест на месте и ему сказали, что было зафиксировано превышение. Однако, утверждает кинодеятель, результата он в глаза не видел. Суд длится уже пять месяцев и на решение о лишении водительских прав тоже будет подана апелляция, пояснил Андреасян.

Автолюбителям объяснили, куда идти, если несправедливо лишают водительских прав
Автолюбителям объяснили, куда идти, если несправедливо лишают водительских прав

Напомним, ранее стало известно, что режиссёра Сарика Андреасяна, снявшего сериал «Чикатило» и фильм «Онегин», лишили прав за пьяную езду на полтора года. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Никита Никонов
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