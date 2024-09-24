«Выпил бокал за сутки»: Сарик Андреасян считает, что его лишили водительских прав несправедливо

Режиссёр Сарик Андреасян собирается обжаловать лишение прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам кинодеятеля, сам инцидент произошёл ещё в мае.

«Меня действительно остановили в районе Цветного бульвара около 12:00 дня, но я не был пьян. Люди, которые меня знают хорошо осведомлены, что я в целом не пьющий человек и в употреблении чего-либо замечен не был. Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина», — утверждает Андреасян.