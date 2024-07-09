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9 июля, 10:07

Солист украинской группы "Океан Эльзы" Вакарчук уволился с военной службы

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уволился с воинской службы. Это следует из декларации бывшего нардепа, поданной им пару месяцев назад.

По данным журналистов издания "Страна.ua", певец числился в должности с января по начало мая 2024 года. В документе указано, что за время работы он получил почти 90 тысяч гривен (около 200 тысяч рублей).

Первую декларацию в качестве военнослужащего Вакарчук подал в январе 2024 года. При этом, по версии журналистов, артист в армии пробыл около двух лет, за это время он получил 890 тысяч гривен (более 1,9 млн рублей) довольствия. Но агенты певца заверили, что он не демобилизовался, а лишь перешёл на другую должность, однако на какую — не уточнили.

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Ранее Life.ru сообщал, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволился со своего поста после громкого коррупционного скандала. По версии журналистов, в этом году его девушка приобрела элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен (около 110 млн рублей).

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VK / "Океан Ельзи" | Святослав Вакарчук

Александра Мышляева
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