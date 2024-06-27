Уволенный из офиса Зеленского чиновник попал в новый скандал, к нему пришли с обысками

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему заместителю главы офиса президента Незалежной Кириллу Тимошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".

На Украине пришли с обысками к экс-замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко. Фото © Telegram / "Украинская правда"

Согласно данным издания, на фотографии с места событий вооружённые люди в масках открывают двери автомобиля, предположительно, принадлежащего экс-чиновнику. Обыски у политика, по предварительной информации, начались в рамках уголовного дела об утечке информации из НАБУ. Тимошенко, кстати, уже вышел на связь и прокомментировал ситуацию.

"Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", — написал он в своём телеграм-канале.

23 мая НАБУ объявило о проведении внутреннего расследования в связи с возможной утечкой информации. Сообщалось, что сотрудники ведомства могли разгласить сведения досудебного расследования в пользу одного из фигурантов, который был связан с Кириллом Тимошенко.