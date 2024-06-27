Уволенный из офиса Зеленского чиновник попал в новый скандал, к нему пришли с обысками
На Украине проходят обыски у экс-замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко
На Украине пришли с обысками к экс-замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко. Обложка © Telegram / "Украинская правда"
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему заместителю главы офиса президента Незалежной Кириллу Тимошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
На Украине пришли с обысками к экс-замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко. Фото © Telegram / "Украинская правда"
Согласно данным издания, на фотографии с места событий вооружённые люди в масках открывают двери автомобиля, предположительно, принадлежащего экс-чиновнику. Обыски у политика, по предварительной информации, начались в рамках уголовного дела об утечке информации из НАБУ. Тимошенко, кстати, уже вышел на связь и прокомментировал ситуацию.
"Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", — написал он в своём телеграм-канале.
23 мая НАБУ объявило о проведении внутреннего расследования в связи с возможной утечкой информации. Сообщалось, что сотрудники ведомства могли разгласить сведения досудебного расследования в пользу одного из фигурантов, который был связан с Кириллом Тимошенко.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, которого убрали после ряда коррупционных скандалов, назначен штатным советником министра обороны. Данный пост, как оказалось, чиновник занимает с 1 марта текущего года. Долгое время молодого чиновника подозревали в коррупции, а также в воровстве гуманитарной помощи.