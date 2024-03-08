Уволенный из офиса Зеленского скандальный чиновник получил новую должность

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко — медиа и коммуникации, координация информационной политики в Минобороны и подчиненных ведомству структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", — говорится в сообщении министерства.

Тимошенко, напомним, был уволен с поста заместителя главы офиса президента Украины в январе 2023 года. Долгое время молодого чиновника подозревали в коррупции, а также в воровстве гуманитарной помощи. В частности, именно Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который компания General Motors передала ВСУ для гуманитарных миссий. Также СМИ писали, что чиновник был одним из инициаторов идеи ликвидации Украинской православной церкви (УПЦ) с последующим отъёмом немалого церковного имущества. После отставки Тимошенко уехал в Израиль, но сейчас вернулся на Украину.