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1 июля, 10:33

На Украине уволился замгенпрокурора с "девушкой на 100 миллионов"

Замгенпрокурора Украины Вербицкий покинул службу после коррупционного скандала

Экс-замгенпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Обложка © informators.press

Экс-замгенпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Обложка © informators.press

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволился со своего поста после громкого коррупционного скандала. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее журналисты выяснили, что в 2024 году девушка Вербицкого приобрела элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен (около 110 млн рублей). В частности, речь идёт об имении в Киевской области за 48 млн и автомобиле Porsche Macan T 2023 года выпуска за 4 млн гривен.

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Ранее Life.ru рассказывал, что проверку имущества Вербицкого организовало Национальное антикоррупционное бюро Украины. После начала в отношении замгенпрокурора уголовного производства его начальника вызывали в Верховную раду.

Николай Рюмин
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