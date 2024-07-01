На Украине уволился замгенпрокурора с "девушкой на 100 миллионов"
Замгенпрокурора Украины Вербицкий покинул службу после коррупционного скандала
Экс-замгенпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Обложка © informators.press
Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволился со своего поста после громкого коррупционного скандала. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.
"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее журналисты выяснили, что в 2024 году девушка Вербицкого приобрела элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен (около 110 млн рублей). В частности, речь идёт об имении в Киевской области за 48 млн и автомобиле Porsche Macan T 2023 года выпуска за 4 млн гривен.
Ранее Life.ru рассказывал, что проверку имущества Вербицкого организовало Национальное антикоррупционное бюро Украины. После начала в отношении замгенпрокурора уголовного производства его начальника вызывали в Верховную раду.