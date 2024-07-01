На Украине уволился замгенпрокурора с "девушкой на 100 миллионов"

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволился со своего поста после громкого коррупционного скандала. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее журналисты выяснили, что в 2024 году девушка Вербицкого приобрела элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен (около 110 млн рублей). В частности, речь идёт об имении в Киевской области за 48 млн и автомобиле Porsche Macan T 2023 года выпуска за 4 млн гривен.