Ловят везде: Киевляне прячутся в домах, чтобы не попасть в «лапы» могилизаторов из ТЦК

В Киеве горожане могут на протяжении нескольких месяцев не выходить из домов и квартир из-за мобилизации. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, именно призыв — «самый большой страх» жителей украинской столицы.

«Многие наши соседи выехали в сёла под Киевом или просто не выходят из домов, разве что под покровом ночи, чтобы с ума не сойти», — приводит ТАСС слова одного из очевидцев.

Другой горожанин отметил, что улицы пустеют, мужчин практически не осталось — только пожилые люди. Те, кто прячутся в домах, «живут за счёт доставок на дом и в кредит». Собеседник агентства объяснил, что многим людям просто везёт, что им не отключили электричество за долги.

Другой украинец добавил, что общее состояние людей очень депрессивное, многие испытывают страх, что близкие люди сдадут их сотрудникам ТЦК. Некоторые опасаются, что у них отменится бронь от мобилизации после заявлений Владимира Зеленского.

Жители Киева уточнили, что увеличилось количество точек, где военкомы подлавливают людей. Среди них — торговые центры, метро, железнодорожные вокзалы, обычные улицы.