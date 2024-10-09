На Украине из-за недовольства Зеленского отменили бронь от мобилизации

Правительство Украины временно остановило действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации. Решение будет действовать до 15 ноября, пишет украинское издание The Page.

«Минэкономики вместе с минобороны, другими заинтересованными органами решили подготовить и внести изменения относительно бронирования работников в установленном порядке для рассмотрения на заседании правительства проект решения кабинета министров», — указано в материале.

Предполагается, что до 15 ноября текущего года утратят свою силу критерии, по которым определялась принадлежность предприятий, учреждений и организаций к разряду критически важных — они могли бронировать от 50% своего персонала, вне зависимости от военно-учётной специальности. Также решение предполагает отмену отсрочек от мобилизации для тех, кто кому предоставили бронь необоснованно.

С 15 ноября начнётся аудит предприятий, получивших право на бронирование. До 20 ноября результаты проверки предоставят кабинету министров Незалежной. Органам власти сказано «воздержаться от принятия решений о признании предприятий критически важными для экономики и жизнедеятельности населения до урегулирования указанных вопросов».

Газета «Экономическая правда», ссылаясь на источники, позже заявила, что причиной приостановки порядка бронирования стало недовольство Владимира Зеленского. Киевский лидер на совещании правительства выразил своё негодование из-за того что бронь получили слишком многие украинцы — 1,5 миллиона человек.