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9 октября, 11:19

Верховная Рада Украины запретила мобилизацию мужчин младше 25 лет

На Украине запретили мобилизовывать военнообязанных до 25 лет в Вооружённые силы Украины. Такое решения вынесла Верховная Рада, заявил депутат Алексей Гончаренко* в своём Telegram.

Запрет на отправку на фронт в составе ВСУ военнообязанных от 18 до 25 лет приняли в окончательном чтении. Законопроект поддержали 311 из 450 депутатов. При этом сам Гончаренко* заявил, что мобилизация до 25 лет является позорной для страны.

«Далее буду добиваться демобилизации!» — написал политик.

Водители фур не хотят возвращаться на Украину из-за бесконтрольной мобилизации
Водители фур не хотят возвращаться на Украину из-за бесконтрольной мобилизации

Напомним, что идею запуска мобилизации молодёжи с 18 лет, а не с 25 предложил ввести секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он уверен, что ВСУ нуждаются в любых солдатах. При этом посол Украины в Великобритании и бывший главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Киеву наоборот надо беречь молодое поколение. Призывать на фронт совсем юных парней можно будет только при угрозе самого факта существования Украины.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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