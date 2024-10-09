Верховная Рада Украины запретила мобилизацию мужчин младше 25 лет
На Украине запретили мобилизовывать военнообязанных до 25 лет в Вооружённые силы Украины. Такое решения вынесла Верховная Рада, заявил депутат Алексей Гончаренко* в своём Telegram.
Запрет на отправку на фронт в составе ВСУ военнообязанных от 18 до 25 лет приняли в окончательном чтении. Законопроект поддержали 311 из 450 депутатов. При этом сам Гончаренко* заявил, что мобилизация до 25 лет является позорной для страны.
«Далее буду добиваться демобилизации!» — написал политик.
Напомним, что идею запуска мобилизации молодёжи с 18 лет, а не с 25 предложил ввести секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он уверен, что ВСУ нуждаются в любых солдатах. При этом посол Украины в Великобритании и бывший главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Киеву наоборот надо беречь молодое поколение. Призывать на фронт совсем юных парней можно будет только при угрозе самого факта существования Украины.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Telegram / Zelenskiy / Official