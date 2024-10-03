Водители фур не хотят возвращаться на Украину из-за бесконтрольной мобилизации

После того как на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, многие водители фур не вернулись в страну из-за границы. Об этом сообщил руководитель государственной службы по безопасности на транспорте Евгений Зборовский в интервью агентству Укринформ.

«Есть истории, когда у перевозчика есть водитель, который совершил 15 поездок, а из шестнадцатой не вернулся. Предсказать это очень сложно. Особенно эта проблема с невозвратом обострилась с началом действия нового закона о мобилизации. Просто была волна невозвращений из-за границы», — заявил чиновник.