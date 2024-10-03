Силовая мобилизация: Киевский ТЦК похитил ведущего специалиста по борьбе с дронами
В Киеве ТЦК похитили главного инженера по разработке средств борьбы с БПЛА
Сотрудники ТЦК похитили в Киеве главного инженера компании «Пташка дронс», которая занимается разработкой средств по борьбе с беспилотниками. Специалиста забрали прямо по дороге на работу, сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.
«До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершённые контракты на поставку ударных дронов. Показали все документы, объяснили ситуацию. Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот «стрелок» будет более полезным», — говорится в посте.
Ранее украинский танкист, бежавший с учений в Польше в Германию, рассказал, что ТЦК регулярно забирают мужчин младше 25 лет, вопреки положениям закона о мобилизации. При этом на наличие военного опыта или образования вообще не обращают внимания. Пример тому — сам бежавший военнослужащий, которого мобилизовали в возрасте 23 лет без какого-либо военного опыта.
Telegram / Ptashka drones