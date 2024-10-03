Силовая мобилизация: Киевский ТЦК похитил ведущего специалиста по борьбе с дронами

Сотрудники ТЦК похитили в Киеве главного инженера компании «Пташка дронс», которая занимается разработкой средств по борьбе с беспилотниками. Специалиста забрали прямо по дороге на работу, сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале.

«До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершённые контракты на поставку ударных дронов. Показали все документы, объяснили ситуацию. Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот «стрелок» будет более полезным», — говорится в посте.