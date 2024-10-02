В Одессе украинец «прокатил» на капоте военкома, вытаскивавшего его из машины

В Одессе очередной мужчина оказал силовой отпор сотруднику территориального центра комплектования (военкомат на Украине), когда его пытались вытащить из автомобиля и отправить служить в ряды «смертников» в ВСУ. Кадры появились в Сети.

Одессит заперся в авто от разъярённых военкомов, но те накинулись толпой и не давали ему уехать, пытаясь вытащить наружу через окно. Тогда мужчина дал по газам. Один из сотрудников ТЦК подлетел на капот машины, но «призывника» это не испугало, ведь на кону была его собственная жизнь. По данным украинских СМИ, полицейские всё же остановили машину, после чего избили беглеца.