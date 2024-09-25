«Я людина!»: Украинец чудом вырвался из лап военкомов в Киеве благодаря незнакомке
В Киеве молодой человек смог отбиться от военкомов благодаря подоспевшей женщине
Мобилизация в Киеве. Видео © Telegram / Ухилянт инфо
В Киеве военкомы попытались «упаковать» в фургон молодого человека, однако последний не просто попытался дать им силовой отпор, но и закатил истерику криками, что он человек и знает свои права. Видео с очередными примерами повальной украинской мобилизации появилось в Сети.
Мобилизация в Киеве. Видео © Telegram / Ухилянт инфо
На помощь молодому человеку пришла женщина. Она бросилась на военкомов с кулаками и попыталась отбить потенциального призывника. Силовики в итоге отступили и не стали дожимать ситуацию. Молодой человек вырвался и бросился бежать во дворы.
Ранее глава Минобороны страны Рустем Умеров заявил, что показатели мобилизации в стране за год увеличились втрое. По его словам, такому росту во многом поспособствовала цифровизация. Министр не стал уточнять общее число мобилизованных в ВСУ.