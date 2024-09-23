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23 сентября, 14:59

Сбежавший в Румынию от мобилизации украинский блогер Бумчик попал в базу «Миротворца»

Блогера Бумчика внесли в базу данных «Миротворец» после побега в Румынию

Блогер Паша Бумчик занесён в базу «Миротворца». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pashabumchik

Блогер Паша Бумчик занесён в базу «Миротворца». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pashabumchik

Украинский блогер Паша Бумчик не захотел отправляться на спецоперацию и сбежал от мобилизации. Сегодня его занесли в базу данных скандального сайта «Миротворец», теперь он «изменник родины и дезертир».

«Осознанные действия, направленные на дискредитацию силовых структур Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Видеоблогер, известный как Паша Бумчик, получив повестку нелегально перешёл границу и скрылся на территории Румынии», — говорится на странице блогера в «Миротворце».

Бумчик тем временем обещает устроить трансляцию, где поделится своим опытом пересечения границы. В соцсетях на него подписано более 400 тысяч человек.

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Напомним, что Бумчику пришлось бежать от мобилизации через горы в Румынию. Украинские блогеры довольно часто попадают в «Миротворец». В июле список пополнили Александр Волошин, Настя Умка и Владислава Роговенко, которые призывали Киев остановить военные действия.

Полина Никифорова
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