Сбежавший в Румынию от мобилизации украинский блогер Бумчик попал в базу «Миротворца»

Украинский блогер Паша Бумчик не захотел отправляться на спецоперацию и сбежал от мобилизации. Сегодня его занесли в базу данных скандального сайта «Миротворец», теперь он «изменник родины и дезертир».

«Осознанные действия, направленные на дискредитацию силовых структур Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Видеоблогер, известный как Паша Бумчик, получив повестку нелегально перешёл границу и скрылся на территории Румынии», — говорится на странице блогера в «Миротворце».