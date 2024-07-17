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Регион
16 июля, 22:27

Украинских блогеров включили в базу "Миротворца" за призывы к миру

Блогеры Настя Умка и Александр Волошин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyaumka / voloshyn_xx

Блогеры Настя Умка и Александр Волошин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyaumka / voloshyn_xx

Нескольких украинских блогеров внесли в скандальную базу "Миротворец" за то, что они потребовали как можно скорее прекратить боевые действия, пишет "Страна.ua".

"Ряд украинских блогеров, которые <...> призывали остановить войну любым способом, внесли в базу "Миротворец", — уточняет издание.

В частности, в базу были внесены Александр Волошин, Настя Умка и Владислава Роговенко. Их обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Незалежной, распространении пропаганды РФ, а ещё в содействии информационно-психологической операции против Украины.

Россиянку, которая обматерила украинскую фехтовальщицу за хамство, внесли в базу "Миротворца"
Россиянку, которая обматерила украинскую фехтовальщицу за хамство, внесли в базу "Миротворца"

Ранее в базу сайта "Миротворец" добавили нардепа Украины Марьяну Безуглую. Руководство сайта вменяет парламентарию осознанные попытки расколоть гражданское общество Незалежной, распространение информации, содержащей гостайну и якобы использовавшейся Российской Федерацией для достижения стратегических целей в рамках специальной военной операции.

Анатолий Симоненко
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