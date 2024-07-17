Украинских блогеров включили в базу "Миротворца" за призывы к миру

Нескольких украинских блогеров внесли в скандальную базу "Миротворец" за то, что они потребовали как можно скорее прекратить боевые действия, пишет "Страна.ua".

В частности, в базу были внесены Александр Волошин, Настя Умка и Владислава Роговенко. Их обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Незалежной, распространении пропаганды РФ, а ещё в содействии информационно-психологической операции против Украины.