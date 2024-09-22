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22 сентября, 14:47

Популярный украинский блогер получил повестку и сбежал через горы в Румынию

Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки сбежал в Румынию

Паша Бумчик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashabumchik

Паша Бумчик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashabumchik

Популярный на Украине блогер Паша Бумчик сбежал в Румынию через Карпатские горы после получения повестки о мобилизации. Он должен был явиться в ТЦК 14 сентября.

Паша Бумчик показал переход в Румынию через горы в Карпатах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashabumchik

Бумчик показал подписчикам в соцсетях, как переходил в другую страну. В одном из видео он сказал, что ему очень понравилась европейская страна. Кроме того, блогер показал фото повестки, в которой было указано, что ему нужно было явиться в Соломенский ТЦК 14 сентября.

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А ранее Life.ru писал, что на Украине задержали подростка, который пытался провести уклонистов в Молдавию. В Госпогранслужбе Незалежной уточнили, что юноша получил с уклонистов в общей сумме от пяти до восьми миллионов рублей.

Дарья Нарыкова
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