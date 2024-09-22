Популярный украинский блогер получил повестку и сбежал через горы в Румынию

Популярный на Украине блогер Паша Бумчик сбежал в Румынию через Карпатские горы после получения повестки о мобилизации. Он должен был явиться в ТЦК 14 сентября.

Паша Бумчик показал переход в Румынию через горы в Карпатах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashabumchik

Бумчик показал подписчикам в соцсетях, как переходил в другую страну. В одном из видео он сказал, что ему очень понравилась европейская страна. Кроме того, блогер показал фото повестки, в которой было указано, что ему нужно было явиться в Соломенский ТЦК 14 сентября.