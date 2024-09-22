Популярный украинский блогер получил повестку и сбежал через горы в Румынию
Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки сбежал в Румынию
Паша Бумчик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashabumchik
Популярный на Украине блогер Паша Бумчик сбежал в Румынию через Карпатские горы после получения повестки о мобилизации. Он должен был явиться в ТЦК 14 сентября.
Паша Бумчик показал переход в Румынию через горы в Карпатах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pashabumchik
Бумчик показал подписчикам в соцсетях, как переходил в другую страну. В одном из видео он сказал, что ему очень понравилась европейская страна. Кроме того, блогер показал фото повестки, в которой было указано, что ему нужно было явиться в Соломенский ТЦК 14 сентября.
А ранее Life.ru писал, что на Украине задержали подростка, который пытался провести уклонистов в Молдавию. В Госпогранслужбе Незалежной уточнили, что юноша получил с уклонистов в общей сумме от пяти до восьми миллионов рублей.