Блогер Олег ВШХ со второй попытки сбежал с Украины и показал фото из Парижа 28 июля, 17:09 Олег Барышевский. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olegwsh2

Украинский блогер Олег Барышевский, известный под псевдонимом Oleg WSH, смог сбежать с Украины, несмотря на мобилизацию и ограничения на выезд. Он выложил в соцсети кадры на фоне Эйфелевой башни, подписав их: "Уклонился".

Для блогера из Харькова это уже вторая попытка покинуть страну. В середине июня он уже пытался выехать за рубеж, но был пойман. Тогда молодой человек хотел незаконно пересечь границу вместе с другими украинцами, всего их было около ста человек. Каждый из них заплатил организаторам побега от 5 до 18,5 тысяч долларов.

Однако пограничники остановили всю группу. Сейчас Барышевский смог оказаться в Париже, но не стал раскрывать, как именно пересёк украинскую границу. Также блогер не рассказал о своих дальнейших планах.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники застрелили уклониста на территории Молдавии. Тело молодого мужчины было обнаружено недалеко от КПП Клокушна – Сокиряны, примерно в 250 метрах от государственной границы. Сейчас мужчины пытаются массово покинуть Украину из-за ужесточения мобилизации, при этом с фронта приходят сообщения, что новобранцев командование ВСУ сразу бросает на убой.

Авторы Татьяна Миссуми