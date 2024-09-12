Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 14:16

На Украине подросток пытался помочь «ухилянтам» сбежать за границу за 6 млн рублей

На Украине задержали подростка, который пытался провести уклонистов в Молдавию

Всех нарушителей, включая подростка, задержали. Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины

Всех нарушителей, включая подростка, задержали. Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины

На Украине задержали 16-летнего подростка, который пытался провести в Молдавию восьмерых уклонистов. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Незележной.

«Восемь нарушителей, следуя за подростком, пытались попасть в Молдавию из Одесской области», — говорится в сообщении ведомства.

За переход подросток взял с каждого уклониста по 7-10 тысяч долларов (около 638-912 тысяч рублей), таким образом получив от 5 до 8 млн рублей. Когда беглецов обнаружили, те попытались сбежать, но их попытки оказались тщетными. На них составили административные протоколы, а об организаторе побегов сообщили в полицию.

«Едва не взорвались»: Пятеро «ухилянтов» пытались через мины бежать с Украины в Белоруссию
«Едва не взорвались»: Пятеро «ухилянтов» пытались через мины бежать с Украины в Белоруссию

Ранее сообщалось, что украинские пограничники начали на гидроциклах патрулировать печально известную «реку смерти» Тису. СМИ публиковали видео ловли одного из «ухилянтов».

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров