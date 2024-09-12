На Украине подросток пытался помочь «ухилянтам» сбежать за границу за 6 млн рублей
На Украине задержали подростка, который пытался провести уклонистов в Молдавию
Всех нарушителей, включая подростка, задержали. Обложка © Telegram / Госпогранслужба Украины
На Украине задержали 16-летнего подростка, который пытался провести в Молдавию восьмерых уклонистов. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Незележной.
«Восемь нарушителей, следуя за подростком, пытались попасть в Молдавию из Одесской области», — говорится в сообщении ведомства.
За переход подросток взял с каждого уклониста по 7-10 тысяч долларов (около 638-912 тысяч рублей), таким образом получив от 5 до 8 млн рублей. Когда беглецов обнаружили, те попытались сбежать, но их попытки оказались тщетными. На них составили административные протоколы, а об организаторе побегов сообщили в полицию.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники начали на гидроциклах патрулировать печально известную «реку смерти» Тису. СМИ публиковали видео ловли одного из «ухилянтов».