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6 сентября, 11:28

«Едва не взорвались»: Пятеро «ухилянтов» пытались через мины бежать с Украины в Белоруссию

На украино-белорусской границе задержали группу уклонистов

Уклонисты, пойманные на украино-белорусской границе. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Уклонисты, пойманные на украино-белорусской границе. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

На украино-белорусской границе задержали группу уклонистов, пытавшихся бежать с территории Незалежной. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что пять человек хотели пересечь минные поля и «едва не взорвались».

«Страна.ua» обратила внимание, что ранее о попытках уклонистов прорваться в Белоруссию практически не сообщалось.

По мнению издания, это может быть связано с перекрытием привычных путей бегства, из-за чего не желающие умирать украинцы выбирают неожиданные маршруты.

Десятки украинских уклонистов купили "инвалидность", чтобы не идти на фронт
Десятки украинских уклонистов купили "инвалидность", чтобы не идти на фронт

Ранее украинские пограничники начали на гидроциклах патрулировать печально известную «реку смерти» Тису. СМИ публиковали видео ловли одного из «ухилянтов».

Матвей Константинов
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