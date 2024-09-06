«Едва не взорвались»: Пятеро «ухилянтов» пытались через мины бежать с Украины в Белоруссию

На украино-белорусской границе задержали группу уклонистов, пытавшихся бежать с территории Незалежной. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщила, что пять человек хотели пересечь минные поля и «едва не взорвались».

«Страна.ua» обратила внимание, что ранее о попытках уклонистов прорваться в Белоруссию практически не сообщалось.

По мнению издания, это может быть связано с перекрытием привычных путей бегства, из-за чего не желающие умирать украинцы выбирают неожиданные маршруты.