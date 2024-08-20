Десятки украинских уклонистов купили "инвалидность", чтобы не идти на фронт

Служба безопасности Украины накрыла схему по выдаче военнообязанным липовых медицинских справок с пометкой об инвалидности за деньги. В ходе облавы задержана председатель межрайонной врачебной комиссии Полтавской области, которая наладила массовую продажу фиктивных документов уклонистам. Подробностями пресс-служба регуправления СБУ поделилась в соцсети Facebook*.

Всего за время незаконной деятельности фигурантка успела осчастливить 40 военнообязанных. Отсрочка от призыва в ряды ВСУ обошлась каждому из них в 200 тысяч гривен (почти 440 тысяч рублей).

"Чиновник действовала в сговоре с сообщниками — врачами медицинских учреждений нескольких областей. Продолжается досудебное следствие для установления всех фигурантов и обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к ответственности", — добавили в СБУ.