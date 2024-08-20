Десятки украинских уклонистов купили "инвалидность", чтобы не идти на фронт
СБУ задержала главу врачебной комиссии на Полтавщине за взятки от уклонистов
Служба безопасности Украины накрыла схему по выдаче военнообязанным липовых медицинских справок с пометкой об инвалидности за деньги. В ходе облавы задержана председатель межрайонной врачебной комиссии Полтавской области, которая наладила массовую продажу фиктивных документов уклонистам. Подробностями пресс-служба регуправления СБУ поделилась в соцсети Facebook*.
Всего за время незаконной деятельности фигурантка успела осчастливить 40 военнообязанных. Отсрочка от призыва в ряды ВСУ обошлась каждому из них в 200 тысяч гривен (почти 440 тысяч рублей).
"Чиновник действовала в сговоре с сообщниками — врачами медицинских учреждений нескольких областей. Продолжается досудебное следствие для установления всех фигурантов и обстоятельств совершения преступления и привлечения виновных к ответственности", — добавили в СБУ.
Не дешевле для украинских дезертиров обходится и нелегальное бегство в Евросоюз, рассказывал Life.ru. Проводники требовали с уклонистов более 2 миллионов рублей за спасение от мобилизации. Попытки же самостоятельно пересечь границу чаще всего заканчиваются для военнообязанных наручниками.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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