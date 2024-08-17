Два украинца с боем пробились через пограничников в Румынию, но ненадолго

Украинские пограничники потерпели поражение в схватке с двумя уклонистами, которые напали на патруль, отняли у бойцов оружие и пересекли границу с Румынией в районе коммуны Тарна-Маре. Первым об инциденте сообщило издание PresaSM, затем эту информацию подтвердил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.

Всего скрыться от мобилизации пытались три беглеца, но один из них не смог реализовать задуманное. Украинская сторона предупредила Бухарест о произошедшем, вынудив румынских силовиков развернуть целую операцию по поимке нарушителей с использованием вертолёта. В 15:05 полиция взяла первого уклониста, а спустя пять часов им попался и второй.