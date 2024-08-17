Два украинца с боем пробились через пограничников в Румынию, но ненадолго
Украинские уклонисты обезоружили пограничников и сбежали в Румынию
Украинские пограничники потерпели поражение в схватке с двумя уклонистами, которые напали на патруль, отняли у бойцов оружие и пересекли границу с Румынией в районе коммуны Тарна-Маре. Первым об инциденте сообщило издание PresaSM, затем эту информацию подтвердил представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.
Всего скрыться от мобилизации пытались три беглеца, но один из них не смог реализовать задуманное. Украинская сторона предупредила Бухарест о произошедшем, вынудив румынских силовиков развернуть целую операцию по поимке нарушителей с использованием вертолёта. В 15:05 полиция взяла первого уклониста, а спустя пять часов им попался и второй.
"Пограничная полиция совместно с силами поддержки, участвовавшими в осмотре территории, обнаружила оружие, которое, предположительно, было украдено у украинских пограничников. У него нет магазина и боеприпасов, оно было найдено примерно в 600 метрах от линии границы", — приводит PresaSM сообщение Пограничной полиции Румынии.
По последним данным, около 800 тысяч украинцев призывного возраста "залегли на дно" в попытке избежать мобилизации. Некоторые из них периодически предпринимают попытки вырваться за границу, зачастую прибегая к самым нетривиальным способам.
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