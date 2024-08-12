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12 августа, 10:47

Румынские пограничники задержали до 15 тысяч дезертиров с Украины с начала СВО

Черногорский хребет в Карпатах. Обложка © Nazar Gonchar via ZUMA Wire

Черногорский хребет в Карпатах. Обложка © Nazar Gonchar via ZUMA Wire

Не менее 24 украинских дезертиров с февраля 2022 года погибли при нелегальном переходе границы с Румынией. Такие данные приводит портал HotNews.ro со ссылкой на пограничную полицию уезда Марамуреш, расположенного на севере Румынии в Карпатах.

С начала СВО украино-румынскую границу нелегально пересекли 14 652 "ухилянта", отмечают румынские журналисты. Эта статистика пополняется ежедневно, ведь каждый день каждый день местные пограничники задерживают около 50-60 нарушителей.

Румынская сторона опасается, что количество тех, кто сорвался в пропасть, замерз в лесу или утонул в реке при попытке пересечь границу, значительно больше, чем подтверждено официально. Многие беглецы плохо экипированы для такого перехода, и не знают, что на румынской стороне горы обрывистые, а не пологие, как на Украине.

"Река смерти": Названо число украинских уклонистов, утонувших на границе с Румынией
"Река смерти": Названо число украинских уклонистов, утонувших на границе с Румынией

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 40 украинцев погибли при попытке покинуть страну. Ведомство заявило, что уклонисты умирали во время преодоления естественных препятствий. Только за прошлый месяц в реке Тисе было обнаружено более десяти тел.

Алексей Берковиц
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