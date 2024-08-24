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23 августа, 22:23

На Украине начали отлавливать уклонистов при помощи гидроциклов

Украинские пограничники начали патрулировать реку Тису при помощи гидроциклов

На Украине начали патрулировать приграничную реку Тису при помощи гидроциклов. Как пишет телеграм-канал «Украина.ру», опубликовавший видеозапись украинской пограничной службы, сделано это для отлова уклонистов.

Украинские пограничники ловят человека с вещами на Тисе. Видео © Telegram / Украина.ру

На предоставленных кадрах можно увидеть, как пограничник на гидроцикле ловит на реке мужчину, который её переплывал с вещами. В подписи в посте указано, что надо быть предельно внимательным, если хочешь покинуть территорию Незалежной.

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Ранее Life.ru писал, что на украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки. Местные средства массовой информации сообщали, что это сделано, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации.

Обложка ©

Telegram / Украина.ру

Алексей Соловьёв
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