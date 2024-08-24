На Украине начали отлавливать уклонистов при помощи гидроциклов

На Украине начали патрулировать приграничную реку Тису при помощи гидроциклов. Как пишет телеграм-канал «Украина.ру», опубликовавший видеозапись украинской пограничной службы, сделано это для отлова уклонистов.

На предоставленных кадрах можно увидеть, как пограничник на гидроцикле ловит на реке мужчину, который её переплывал с вещами. В подписи в посте указано, что надо быть предельно внимательным, если хочешь покинуть территорию Незалежной.