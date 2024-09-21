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21 сентября, 00:23

Одесситки перекрыли дорогу у ТЦК и потребовали отпустить мобилизованных мужчин

Десятки жительниц Одессы перекрыли улицу Заньковецкая вблизи городского территориального центра комплектования. Женщины не позволяют автобусу с мобилизованными выехать за пределы ТЦК. Видеозаписью с места конфликта поделилось издание «Страна».

По словам участниц акции, работники военкомата незаконно удерживают их мужей и сыновей, которых подписали в ряды ВСУ без прохождения военно-врачебной комиссии. Руководство ТЦК пыталось утихомирить одесситок, но дальнейшее развитие истории осталось за кадром.

Конфликт у здания ТЦК в Одессе. Видео © Telegram / Политика Страны

Трое на одного: «Охотники» Зеленского толпой напали на уклониста
Трое на одного: «Охотники» Зеленского толпой напали на уклониста

Это не первый случай, когда одесские женщины пытаются отбить мобилизованных у ТЦК. Иногда их борьба заканчивается удачей, а иногда «‎охотники» Владимира Зеленского устраивают всем недовольным жестокое избиение.

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Telegram / Политика Страны

Илья Пушкарев
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