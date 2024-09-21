Одесситки перекрыли дорогу у ТЦК и потребовали отпустить мобилизованных мужчин

Десятки жительниц Одессы перекрыли улицу Заньковецкая вблизи городского территориального центра комплектования. Женщины не позволяют автобусу с мобилизованными выехать за пределы ТЦК. Видеозаписью с места конфликта поделилось издание «Страна».

По словам участниц акции, работники военкомата незаконно удерживают их мужей и сыновей, которых подписали в ряды ВСУ без прохождения военно-врачебной комиссии. Руководство ТЦК пыталось утихомирить одесситок, но дальнейшее развитие истории осталось за кадром.