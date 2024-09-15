«Почему сами не воюете?!» Бравая одесситка в одиночку отбила мужа и прогнала военкомов
В Одессе женщина в одиночку отбила мужа у полицейского и сотрудников ТЦК
В Одессе женщина устроила истерику, когда по душу её супруга пожаловали сотрудники ТЦК – Территориального центра комплектования и социальной поддержки, то бишь военкомата. На видео, распространённом местными телеграм-каналами она на весь двор кричала, что власть ворует людей.
Женщина кричит на сотрудников ТЦК в Одессе. Видео © Telegram / Одесса Инфо
«Не надо ловить наших мужчин. Идите сами воюйте! Почему вы сами не воюете? Люди, выходите все. Вот в этот бус сажают и воруют», — кричит одесситка и говорит «похитителям» с ней не связываться, потому что она «неадекватная».
В итоге женщина отбила своего супруга и проводила машину военкомата до выезда со двора, чтобы убедиться, что сотрудники ТЦК точно уехали.
Кстати, на видео хорошо видно саму машину и её номера. Возможно, в скором времени она, как и многие другие, будет предана огню. Ранее глава полиции Киева заявил, что на Украине сожгли более 200 машин военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских военкоматов.
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