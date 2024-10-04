На Украине призвали начать мобилизацию уже с 18 лет
Депутат Рады Костенко выступил за мобилизацию украинцев с 18 лет
На Украине призывают начать мобилизовывать мужчин, которым только-только исполнилось 18 лет. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что эта мера необходима, и нет причин не призывать парней этого возраста.
«В мире такого нет, что мужчины 20 лет, 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги-конгрессмены: смотрите, мы даём вам оружие, а вы говорите, что у вас нет людей; как же тогда мужчины от 20 лет не призываются?», — сказал депутат в эфире украинского телеканала НТА.
Костенко заявил, что сейчас армии Украины катастрофически не хватает людей, особенно молодых, поэтому призыв мужчин, которым уже исполнилось 18 лет, мог бы помочь ВСУ. Напомним, что сейчас возраст мобилизации на Украине начинается с 25 лет. При этом, порог призывного возраста уже снижали в апреле этого года.
Ранее Life.ru сообщали, что на Украине начался спад показателей мобилизации. Владимир Зеленский призвал увеличить количество людей в ВСУ всеми доступными способами. Возможно, Киеву не удастся набрать и 20% от необходимого количества бойцов. Сотрудникам ТЦК тем временем угрожают отправкой на фронт, если они не выполнят план по «могилизации».