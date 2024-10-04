На Украине призвали начать мобилизацию уже с 18 лет

На Украине призывают начать мобилизовывать мужчин, которым только-только исполнилось 18 лет. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что эта мера необходима, и нет причин не призывать парней этого возраста.

«В мире такого нет, что мужчины 20 лет, 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги-конгрессмены: смотрите, мы даём вам оружие, а вы говорите, что у вас нет людей; как же тогда мужчины от 20 лет не призываются?», — сказал депутат в эфире украинского телеканала НТА.