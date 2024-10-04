Или он, или тебя: Одесский военком раскрыл подробности беспощадной «могилизации»
The Times: Сотрудников ТЦК угрожают отправить на фронт за невыполнение плана
При низких показателях по вручённым повесткам сотрудников украинских ТЦК угрожают отправить на фронт. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник в одесском военкомате.
По их данным, киевский режим не может набрать и 20% от требуемого числа бойцов. Виной всему коррупция и неэффективное управление. Источник признал случаи насилия в отношении мобилизуемых и отметил, что это негативно влияет на имидж армии. Однако, по мнению собеседника издания, выбора у военкомов нет, так как от них требуют выполнения плана.
Портят призывную статистику «могилизаторам» и больные мужчины. Очень часто на комиссии попадают граждане с ВИЧ, гепатитом и туберкулёзом. По мнению источника в одесском ТЦК, исправить такое положение дел сможет создание отдельного подразделения НАТО, которое будет контролировать ход мобилизации.
Недавно сотрудники ТЦК похитили в Киеве главного инженера компании «Пташка дронс». Фирма разрабатывает средства по борьбе с беспилотниками. Мужчину схватили прямо по пути на работу. Вскоре он должен оказаться в «учебке».
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