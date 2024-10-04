При низких показателях по вручённым повесткам сотрудников украинских ТЦК угрожают отправить на фронт. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник в одесском военкомате.

По их данным, киевский режим не может набрать и 20% от требуемого числа бойцов. Виной всему коррупция и неэффективное управление. Источник признал случаи насилия в отношении мобилизуемых и отметил, что это негативно влияет на имидж армии. Однако, по мнению собеседника издания, выбора у военкомов нет, так как от них требуют выполнения плана.

Портят призывную статистику «могилизаторам» и больные мужчины. Очень часто на комиссии попадают граждане с ВИЧ, гепатитом и туберкулёзом. По мнению источника в одесском ТЦК, исправить такое положение дел сможет создание отдельного подразделения НАТО, которое будет контролировать ход мобилизации.