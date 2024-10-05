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5 октября, 11:35

Залужный выступил против мобилизации молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет

Украине нужно беречь молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, а не мобилизовать их. С таким заявлением выступил посол Украины в Великобритании и бывший главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

«Когда я был на посту главнокомандующего, я протестовал против мобилизации людей моложе 25 лет, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну», — высказался Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.

Он отметил, что при угрозе самого факта существования Украины призывать можно будет и совсем юнцов.

Водители фур не хотят возвращаться на Украину из-за бесконтрольной мобилизации
Водители фур не хотят возвращаться на Украину из-за бесконтрольной мобилизации

Недавно секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предложил подвергать мобилизации молодёжь с 18 лет, а не с 25, как это выглядит сейчас. Он уверен, что ВСУ нуждаются в любых солдатах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Николай Рюмин
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