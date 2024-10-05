Залужный выступил против мобилизации молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет

Украине нужно беречь молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, а не мобилизовать их. С таким заявлением выступил посол Украины в Великобритании и бывший главком Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

«Когда я был на посту главнокомандующего, я протестовал против мобилизации людей моложе 25 лет, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну», — высказался Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.

Он отметил, что при угрозе самого факта существования Украины призывать можно будет и совсем юнцов.