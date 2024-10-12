Четырёх украинских «водолазов»-уклонистов выловили из «реки спасения» во время побега в Венгрию
Четырёх украинцев задержали на границе с Венгрией во время переправки через реку
Четыре украинца пытались сбежать от мобилизации в Венгрию, но у них ничего не вышло. Уклонисты хотели переплыть реку Тису, чтобы оказаться в Венгрии, однако их схватили пограничники. Об этом рассказало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Украинцы должны были заплатить за помощь в пересечении границы от 6 до 13 тысяч долларов. Сейчас лица «помощников» устанавливаются спецслужбами. Нарушители оказались жителями Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Украине подросток пытался помочь «ухилянтам» сбежать за границу за сумму в 6 млн рублей. 16-летний парень хотел переправить восьмерых мужчин в Молдавию.
ТАСС / EPA