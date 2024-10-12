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12 октября, 15:06

Четырёх украинских «водолазов»-уклонистов выловили из «реки спасения» во время побега в Венгрию

Четырёх украинцев задержали на границе с Венгрией во время переправки через реку

Четыре украинца пытались сбежать от мобилизации в Венгрию, но у них ничего не вышло. Уклонисты хотели переплыть реку Тису, чтобы оказаться в Венгрии, однако их схватили пограничники. Об этом рассказало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Украинцы должны были заплатить за помощь в пересечении границы от 6 до 13 тысяч долларов. Сейчас лица «помощников» устанавливаются спецслужбами. Нарушители оказались жителями Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Украине подросток пытался помочь «ухилянтам» сбежать за границу за сумму в 6 млн рублей. 16-летний парень хотел переправить восьмерых мужчин в Молдавию.

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ТАСС / EPA

Полина Никифорова
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