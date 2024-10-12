Четырёх украинских «водолазов»-уклонистов выловили из «реки спасения» во время побега в Венгрию

Четыре украинца пытались сбежать от мобилизации в Венгрию, но у них ничего не вышло. Уклонисты хотели переплыть реку Тису, чтобы оказаться в Венгрии, однако их схватили пограничники. Об этом рассказало Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.