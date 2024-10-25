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25 октября, 09:15

«Свирепеет, не получив желаемого»: В Госдуме сравнили хамоватого Зеленского с соседом-алкоголиком

Депутат Хамитов: Оскорбляющий генсека ООН Зеленский потерял связь с реальностью

Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский давно потерял связь с реальностью — и этот разрыв со временем только увеличивается в размерах. Так депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал хамство нелегитимного лидера Украины в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам Хамитова, раньше Зеленский выдвигал какие-то требования России, потом отдельным западным странам, а теперь уже пытается «указывать место» председателю ООН.

Хотя с его пресмыкательством перед Западом он должен бы, по идее, наоборот, заискивать и искать расположения Гутерриша. Но нет — любой жест, не означающий немедленную любовь к киевскому режиму, приводит этого наркофюрера в бешенство. Так алкоголик, который надеется, что сосед ссудит ему на опохмел, свирепеет, не получив желаемого, а сосед становится злейшим врагом.

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

Хотя с его пресмыкательством перед Западом он должен бы, по идее, наоборот, заискивать и искать расположения Гутерриша. Но нет — любой жест, не означающий немедленную любовь к киевскому режиму, приводит этого наркофюрера в бешенство. Так алкоголик, который надеется, что сосед ссудит ему на опохмел, свирепеет, не получив желаемого, а сосед становится злейшим врагом.
Хотя с его пресмыкательством перед Западом он должен бы, по идее, наоборот, заискивать и искать расположения Гутерриша. Но нет — любой жест, не означающий немедленную любовь к киевскому режиму, приводит этого наркофюрера в бешенство. Так алкоголик, который надеется, что сосед ссудит ему на опохмел, свирепеет, не получив желаемого, а сосед становится злейшим врагом.

Хамитов предрекает, что дальше такое поведение Зеленского вряд ли будут терпеть: партнёр, ведущий себя таким образом, неизбежно растеряет даже тех, кто изначально относился к нему с симпатией.

«И тогда останется только наблюдать, как утопающий окончательно топит сам себя», — заключил парламентарий.

Напомним, Зеленский в День ООН, который отмечается 24 октября, грубо высказался в адрес Всемирной организации из-за визита Антониу Гутерриша на саммит БРИКС. Он назвал генсека ООН «некоторым функционером», который предался «искушениям в Казани».

Как прошёл исторический саммит БРИКС в Казани — в фоторепортаже Life.ru
Как прошёл исторический саммит БРИКС в Казани — в фоторепортаже Life.ru

Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС 23 октября, принял участие в заседании объединения и провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Годуненко
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