Путин проводит встречу с генсеком ООН
Путин на полях БРИКС проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем
Путин на полях БРИКС проводит встречу с генсеком ООН Гуттеришем. Обложка © Кремль.Новости
Глава государства Владимир Путин проводит встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС. В прошлый раз руководитель всемирной организации посещал Россию в 2022 году.
Как ранее сообщал Life.ru, рано утром 23 октября Гуттериш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. Стоит отметить, что он отказался от поездки на «саммит мира» в Швейцарии, который проходил летом, но приехал в столицу Татарстана. Разумеется, в МИД Украины на это публично обиделись, назвав решение генерального секретаря ООН неправильным. Тем временем Владимир Зеленский нахамил Гуттеришу в день рождения ООН из-за его визита в Казань.