Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 19:33

Путин проводит встречу с генсеком ООН

Путин на полях БРИКС проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем

Путин на полях БРИКС проводит встречу с генсеком ООН Гуттеришем. Обложка © Кремль.Новости

Путин на полях БРИКС проводит встречу с генсеком ООН Гуттеришем. Обложка © Кремль.Новости

Глава государства Владимир Путин проводит встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС. В прошлый раз руководитель всемирной организации посещал Россию в 2022 году.

Как ранее сообщал Life.ru, рано утром 23 октября Гуттериш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. Стоит отметить, что он отказался от поездки на «саммит мира» в Швейцарии, который проходил летом, но приехал в столицу Татарстана. Разумеется, в МИД Украины на это публично обиделись, назвав решение генерального секретаря ООН неправильным. Тем временем Владимир Зеленский нахамил Гуттеришу в день рождения ООН из-за его визита в Казань.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
Оксана Попова
  • Новости
  • Антониу Гутерриш
  • ООН
  • Путин
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar