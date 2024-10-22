Гутерриш отказался от «саммита мира», но поехал в Казань, и это обидело МИД Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался посещать «мирный саммит» по Украине в Швейцарии, но дал согласие на участие в саммите БРИКС в Казани. Это возмутило чувствительный МИД Незалежной, о чём они написали у себя в соцсети Х.