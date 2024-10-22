Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 12:01

Гутерриш отказался от «саммита мира», но поехал в Казань, и это обидело МИД Украины

МИД Украины оскорбился решением Гутерриша приехать на саммит БРИКС в Казани

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался посещать «мирный саммит» по Украине в Швейцарии, но дал согласие на участие в саммите БРИКС в Казани. Это возмутило чувствительный МИД Незалежной, о чём они написали у себя в соцсети Х.

«Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — говорится в сообщении.

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Ещё в начале месяца представители ООН заявили, что генсек Гутерриш прибудет на саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября. Мероприятие будет мировой сенсацией, уверены в МИД РФ. На площадку проведения уже прибыли премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, и российский лидер Владимир Путин.

Николай Рюмин
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