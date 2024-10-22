Нарендра Моди и Сирил Рамафоса прибыли в Казань для участия в саммите БРИКС
В Казань продолжают съезжаться главы государств для участия в саммите БРИКС. В частности, в Татарстана прилетели премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса. Их встретил глава республики Рустам Минниханов.
Рустам Минниханов встречает Нарендру Моди. Видео © Пресс-служба раиса Татарстана / Саетгараев Марат
«ЮАР активно продвигает интересы всего Африканского континента, позиционируя себя, как представитель этой территории», — указали в пресс-службе.
Напомним, что ранее глава республики уже встретил в Казани премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда. Life.ru публиковал видео с момента встречи премьера в аэропорту.
ТАСС / АР