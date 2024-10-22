Нарендра Моди и Сирил Рамафоса прибыли в Казань для участия в саммите БРИКС

В Казань продолжают съезжаться главы государств для участия в саммите БРИКС. В частности, в Татарстана прилетели премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса. Их встретил глава республики Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов встречает Нарендру Моди. Видео © Пресс-служба раиса Татарстана / Саетгараев Марат

«ЮАР активно продвигает интересы всего Африканского континента, позиционируя себя, как представитель этой территории», — указали в пресс-службе.