Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 08:22

Нарендра Моди и Сирил Рамафоса прибыли в Казань для участия в саммите БРИКС

В Казань продолжают съезжаться главы государств для участия в саммите БРИКС. В частности, в Татарстана прилетели премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса. Их встретил глава республики Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов встречает Нарендру Моди. Видео © Пресс-служба раиса Татарстана / Саетгараев Марат

«ЮАР активно продвигает интересы всего Африканского континента, позиционируя себя, как представитель этой территории», — указали в пресс-службе.

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Напомним, что ранее глава республики уже встретил в Казани премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда. Life.ru публиковал видео с момента встречи премьера в аэропорту.

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ТАСС / АР

Полина Никифорова
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