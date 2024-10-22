Саммит БРИКС в Казани
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22 октября, 07:29

Песков заявил, что Путин уже находится в Казани

Президент Владимир Путин уже находится в Казани, где сегодня, 22 октября, начинаются мероприятия по случаю саммита БРИКС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент уже в Казани... [В графике] все по плану», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин начнёт деловые встречи уже сегодня. В частности, ожидается, что глава государства увидится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

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Life.ru

Матвей Константинов
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