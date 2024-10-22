Песков заявил, что Путин уже находится в Казани

Президент Владимир Путин уже находится в Казани, где сегодня, 22 октября, начинаются мероприятия по случаю саммита БРИКС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент уже в Казани... [В графике] все по плану», — сказал представитель Кремля.