Песков заявил, что Путин уже находится в Казани
Президент Владимир Путин уже находится в Казани, где сегодня, 22 октября, начинаются мероприятия по случаю саммита БРИКС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент уже в Казани... [В графике] все по плану», — сказал представитель Кремля.
Напомним, как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин начнёт деловые встречи уже сегодня. В частности, ожидается, что глава государства увидится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
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