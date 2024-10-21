Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 19:07

Политолог оценил переговоры Путина с президентом ОАЭ и назвал РФ важным дипломатическим центром

Политолог Баширов: Подход Путина сделал Россию важнейшим дипломатическим центром

Огромный личный авторитет, прогнозируемость и готовность держать слово — три ключевых столпа, на котором держится подход президента РФ Владимира Путина к международным контактам. Российский лидер не допустит давления в адрес иностранных коллег, всегда выслушает чужую позицию и найдёт взаимовыгодный компромисс. Именно благодаря характеру главы Кремля наша страна становится одним из важнейших центров дипломатии. Об этом Life.ru заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Башаров, комментируя сегодняшние переговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Профессор НИУ ВШЭ напомнил, что подобные встречи двух мировых лидеров не происходят спонтанно. Им предшествует титаническая работа дипломатов, посольств и экспертного сообщества. Благодаря тщательной подготовке и достигаются высокие результаты. Переговоры Путина и Аль Нахайяна тоже принесут свои плоды, считает наш собеседник.

Российский подход к выстраиванию международных отношений принципиально отличается от того, что делает Запад. То есть это всегда поиск компромиссов, взаимная выгода, всегда исполнение обязательств. Причём это фиксируется в рамках межправительственных комиссий или, например, фиксируется в виде протокола после встречи лидеров стран. Я более чем уверен, что по итогам сегодняшней встречи тоже появится серия протоколов, будут даны поручения, которые будут уже прорабатываться на уровне исполнительных органов власти

Марат Баширов

политолог, профессор НИУ ВШЭ

В завершение политолог напомнил, что Россия сильно упрочнила свои дипломатические позиции на Ближнем Востоке. Так, всё больше отечественных компаний открывают свои филиалы в ОАЭ, где приятный инвестиционный климат и понятная юридическая судебная система. Причём бизнесмены Эмиратов заинтересованы во вложении средств, и Россия для них — огромный и надёжный рынок.

Путин и Аль Нахайян посетили урок арабского языка в Центре сотрудничества с ОАЭ
Путин и Аль Нахайян посетили урок арабского языка в Центре сотрудничества с ОАЭ

Официальные переговоры Путина и Аль Нахайяна прошли в Кремле 21 октября. За день до этого российский лидер пригласил иностранного коллегу в свою резиденцию в Ново-Огарёво на неформальный ужин. Политики обсудили волнующие их вопросы за чаем у камина. Подобная встреча стала возможной благодаря давним дружеским отношениям глав государств.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Путин
  • Комментарии Лайфу
  • оаэ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров