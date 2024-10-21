Политолог оценил переговоры Путина с президентом ОАЭ и назвал РФ важным дипломатическим центром

Российский подход к выстраиванию международных отношений принципиально отличается от того, что делает Запад. То есть это всегда поиск компромиссов, взаимная выгода, всегда исполнение обязательств. Причём это фиксируется в рамках межправительственных комиссий или, например, фиксируется в виде протокола после встречи лидеров стран. Я более чем уверен, что по итогам сегодняшней встречи тоже появится серия протоколов, будут даны поручения, которые будут уже прорабатываться на уровне исполнительных органов власти