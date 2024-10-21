Политолог оценил переговоры Путина с президентом ОАЭ и назвал РФ важным дипломатическим центром
Политолог Баширов: Подход Путина сделал Россию важнейшим дипломатическим центром
Огромный личный авторитет, прогнозируемость и готовность держать слово — три ключевых столпа, на котором держится подход президента РФ Владимира Путина к международным контактам. Российский лидер не допустит давления в адрес иностранных коллег, всегда выслушает чужую позицию и найдёт взаимовыгодный компромисс. Именно благодаря характеру главы Кремля наша страна становится одним из важнейших центров дипломатии. Об этом Life.ru заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Башаров, комментируя сегодняшние переговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Профессор НИУ ВШЭ напомнил, что подобные встречи двух мировых лидеров не происходят спонтанно. Им предшествует титаническая работа дипломатов, посольств и экспертного сообщества. Благодаря тщательной подготовке и достигаются высокие результаты. Переговоры Путина и Аль Нахайяна тоже принесут свои плоды, считает наш собеседник.
Российский подход к выстраиванию международных отношений принципиально отличается от того, что делает Запад. То есть это всегда поиск компромиссов, взаимная выгода, всегда исполнение обязательств. Причём это фиксируется в рамках межправительственных комиссий или, например, фиксируется в виде протокола после встречи лидеров стран. Я более чем уверен, что по итогам сегодняшней встречи тоже появится серия протоколов, будут даны поручения, которые будут уже прорабатываться на уровне исполнительных органов власти
В завершение политолог напомнил, что Россия сильно упрочнила свои дипломатические позиции на Ближнем Востоке. Так, всё больше отечественных компаний открывают свои филиалы в ОАЭ, где приятный инвестиционный климат и понятная юридическая судебная система. Причём бизнесмены Эмиратов заинтересованы во вложении средств, и Россия для них — огромный и надёжный рынок.
Официальные переговоры Путина и Аль Нахайяна прошли в Кремле 21 октября. За день до этого российский лидер пригласил иностранного коллегу в свою резиденцию в Ново-Огарёво на неформальный ужин. Политики обсудили волнующие их вопросы за чаем у камина. Подобная встреча стала возможной благодаря давним дружеским отношениям глав государств.
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